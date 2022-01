(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilil. Negli ultimi nove mesi le tariffe del gas hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%. Questo significa che ogni singola famiglia si ritrova a spendere +1.119 euro sulledell’energia, senza contare i possibili futuri aumenti che Arera potrebbe disporre nel corso del 2022. Tutto ciò, nonostante il governo abbia messo in campo un totale di quasi 8 miliardi di euro per contrastare il(1,2 miliardi a giugno, oltre 3 miliardi a settembre, e 3,8 miliardi nell’ultima Manovra), soldi che non sono bastati ad evitare ad evitare la stangata per le tasche dei consumatori.per...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Codacons contro il caro-bollette pronto a dare battaglia: mega ricorso per milioni di italiani… - SonkyK : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #DavidSassoli:la camera ardente #novax: a Milano lasciano finte multe contro vaccini #… - sadape54 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #DavidSassoli:la camera ardente #novax: a Milano lasciano finte multe contro vaccini #… - GiovanniMario12 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #DavidSassoli:la camera ardente #novax: a Milano lasciano finte multe contro vaccini #… - BrunoMaggi : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #DavidSassoli:la camera ardente #novax: a Milano lasciano finte multe contro vaccini #… -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons contro

Costa Concordia, risarcimenti ai superstiti? Ilannuncia una nuova class actionCosta Crociere da parte dei naufraghi. Argomenti trattati Costa Concordia, risarcimenti ai superstiti Risarcimenti ai superstiti di Costa Concordia: la ...E propriogli ultimi aumenti delle tariffe decisi da Arera ilsta preparando un mega - ricorso al quale potranno aderire milioni di italiani : una iniziativa legale ancora top secret ...“L’aumento delle bollette è un massacro per famiglie e imprese. Questo perché gli incrementi dell’energia non solo aggravano la spesa per beni indispensabili come luce e gas, ma determinato rincari a ...Per illustrare la nuova azione collettiva è stato organizzato un webinar con legali ed esperti: sarà aperto a tutti i naufraghi della nave naufragata nel gennaio del 2012 ...