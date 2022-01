Il Caro bollette colpisce tutto il mondo, ma altrove gli aiuti di Stato funzionano meglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il prezzo dell’energia continua a salire e così anche le bollette in tutto il mondo. In Italia l’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha stimato nella sua ultima relazione che in termini finali la spesa per una famiglia tipo nell’anno compreso tra il 1° aprile 2021 e 31 marzo 2022 sarà di circa 823 euro con una variazione del +68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (si parla di un incremento di circa 334 euro l’anno). Si è infatti passati da un prezzo dell’energia pari a 38,92 euro/Mwh nel 2020 a 281,24 euro/MWh nel dicembre 2021. Per questo motivo il governo italiano nell’ultima legge di Bilancio ha stanziato 3,8 miliardi di euro per cercare di calmierare l’aumento delle bollette in questi primi tre mesi dell’anno. Gli strumenti messi in campo hanno dunque visto lo stop temporaneo degli oneri ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il prezzo dell’energia continua a salire e così anche leinil. In Italia l’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha stimato nella sua ultima relazione che in termini finali la spesa per una famiglia tipo nell’anno compreso tra il 1° aprile 2021 e 31 marzo 2022 sarà di circa 823 euro con una variazione del +68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (si parla di un incremento di circa 334 euro l’anno). Si è infatti passati da un prezzo dell’energia pari a 38,92 euro/Mwh nel 2020 a 281,24 euro/MWh nel dicembre 2021. Per questo motivo il governo italiano nell’ultima legge di Bilancio ha stanziato 3,8 miliardi di euro per cercare di calmierare l’aumento dellein questi primi tre mesi dell’anno. Gli strumenti messi in campo hanno dunque visto lo stop temporaneo degli oneri ...

