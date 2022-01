Il Cantante Mascherato, giuria: via Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca, ecco chi li sostituisce (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Cantante Mascherato sta per tornare in televisione a tenerci compagnia e iniziano a uscire i primi piccoli spoiler su cast e giuria. Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca non faranno più parte Della squadra di Milly Carlucci, ma chi li sostituirà?! Leggi anche: Il Cantante Mascherato: quando inizia? Data, possibili concorrenti vip, maschere e... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsta per tornare in televisione a tenerci compagnia e iniziano a uscire i primi piccoli spoiler su cast enon faranno più partesquadra di Milly Carlucci, ma chi li sostituirà?! Leggi anche: Il: quando inizia? Data, possibili concorrenti vip, maschere e...

