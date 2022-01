Il Cantante Mascherato, confermati 3 giudici su 5: ecco le novità (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ama confermare in blocco la giuria anno dopo anno a Il Cantante Mascherato i nomi cambiano in continuazione. La prima edizione abbiamo visto Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto; mentre nella seconda questi ultimi due sono stati sostituiti da Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Come riporta TvBlog, anche nella terza edizione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci avrebbe arruolato due nuovi giudici confermando nel bancone dei giurati solo Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Via Patty Pravo e via Costantino Della Gherardesca, che ha firmato un contratto di esclusiva con Sky. È ufficiale: io e @CdGherardesca siamo una coppia di fatto.Mettete su @RaiUno per la finale de ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ama confermare in blocco la giuria anno dopo anno a Ili nomi cambiano in continuazione. La prima edizione abbiamo visto Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto; mentre nella seconda questi ultimi due sono stati sostituiti da Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Come riporta TvBlog, anche nella terza edizione de Il, Milly Carlucci avrebbe arruolato due nuoviconfermando nel bancone dei giurati solo Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Via Patty Pravo e via Costantino Della Gherardesca, che ha firmato un contratto di esclusiva con Sky. È ufficiale: io e @CdGherardesca siamo una coppia di fatto.Mettete su @RaiUno per la finale de ...

