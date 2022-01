Il bonus psicologico e la politica italiana che continua a non considerare la salute mentale come quella fisica

Advertising

fanpage : 'Il Governo ha tagliato il bonus per il supporto psicologico ai cittadini, preferendo monopattini e terme e dimenti… - fattoquotidiano : Bonus psicologico, quasi 200mila firme per la petizione che chiede al governo di reintrodurlo: “27,5% dei pazienti… - smilypapiking : RT @MarcoFattorini: Il bonus terme è costato 53 milioni di euro. «E' servito a poco ed è inutile prorogarlo», dice Federalberghi. Il bonus… - Roky99760738 : RT @MarcoFattorini: Il bonus terme è costato 53 milioni di euro. «E' servito a poco ed è inutile prorogarlo», dice Federalberghi. Il bonus… - MarcoFattorini : Il bonus terme è costato 53 milioni di euro. «E' servito a poco ed è inutile prorogarlo», dice Federalberghi. Il bo… -

Ultime Notizie dalla rete : bonus psicologico

Una ultima prova di questo è stata data dalla cancellazione deldi 50 milioni per supportare le famiglie dopo due anni di pandemia (che molti hanno definito "psicopandemia" o "...... nonché tutta la regione Basilicata, a prendere in considerazione l'idea di attivarci autonomamente per mettere in campo azioni al fine di rilanciare ilper il sostegnoai giovani. ...Paesi deserti, ragazzi chiusi in casa e segnati dalla paura. E' un evento pandemico catastrofico che, tra le altre cose, ha determinato rapporti umani deteriorati, amicizie messe in bilico, occhi tris ...Ieri, al question time della Camera, è stato chiesto a Speranza se e in che modo si potrà investire maggiormente sulla salute con un contributo per il sostegno psicologico che abbiamo tutti e tutte vi ...