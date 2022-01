Il bollettino Covid di oggi 13 gennaio 2022 | gli ultimi dati su contagi | decessi e ricoveri

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - anteprima24 : ** #Covid, al San Pio un nuovo #Decesso e nove dimessi: il bollettino ** - gjscco : RT @JSfromWichita: L'ideona della banda Bassetti /Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid xche' i dati vanno sempre peggio… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

...da coronavirus di giovedì 13 gennaio Domani il Cts discuterà dell'ipotesi di cambiare il... LA SITUAZIONE- 19 IN ITALIA E NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come si sta ......positivi al- 19 registrati ieri in India, con un salto del 27 per cento in più rispetto ai dati del giorno precedente. I casi della variante Omicron sono 5.500. Sempre secondo il...L'infettivologo Massimo Galli ha affermato a "Zona Bianca" su Rete 4: "Basta bollettino quotidiano dei contagi? Non c'è niente da nascondere e credo che la maggior parte degli infettivologi siano d'ac ...L’ultima tragedia del Covid coinvolge marito e moglie, portati via dal virus a Partinico. Erano due commercianti molto noti in città di sessantatré e sessantaquattro anni. Lui è andato via stanotte. L ...