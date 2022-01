I Maneskin alla conquista dei fan americani: suoneranno anche al mitico Coachella 2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo undici mesi fa i Maneskin vincevano il 71esimo Festival di Sanremo. Poi la vittoria dell’Eurovision. Da quel momento, la band romana ha raggiunto il successo in tutto il mondo, in particolare oltreoceano. Ed è proprio negli Stati Uniti che i quattro romani, dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stone a Los Angeles, il 17 e il 24 aprile calcheranno il palco anche di uno dei più importanti festival musicali del mondo, il Coachella, all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. I Maneskin si esibiranno nelle stesse giornate di Kanye West, Fatboy Slim, Jamie XX, Doja Cat, Run the Jewels, Finneas e molti altri. Ovviamente l’entusiasmo della band è alle stelle, come scrivono su Twitter: «Non vediamo l’ora di spaccare su quel palco». January 13, 2022 Tra gli altri artisti presenti nella ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo undici mesi fa ivincevano il 71esimo Festival di Sanremo. Poi la vittoria dell’Eurovision. Da quel momento, la band romana ha raggiunto il successo in tutto il mondo, in particolare oltreoceano. Ed è proprio negli Stati Uniti che i quattro romani, dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stone a Los Angeles, il 17 e il 24 aprile calcheranno il palcodi uno dei più importanti festival musicali del mondo, il, all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. Isi esibiranno nelle stesse giornate di Kanye West, Fatboy Slim, Jamie XX, Doja Cat, Run the Jewels, Finneas e molti altri. Ovviamente l’entusiasmo della band è alle stelle, come scrivono su Twitter: «Non vediamo l’ora di spaccare su quel palco». January 13,Tra gli altri artisti presenti nella ...

