I focus sui finanziamenti per le imprese proposti da Punto Europa

Punto Europa, l'Ufficio di Confindustria Bergamo, Confindustria Brescia, Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a Bruxelles, organizza per le imprese associate due cicli di webinar che si terranno a cadenza periodica su piattaforma digitale, a partire dal mese di gennaio. Un caffè con Punto Europa propone, ogni secondo venerdì del mese, un aggiornamento sui principali temi in discussione a Bruxelles grazie alla presenza di un ospite. Gli incontri, dalla durata di un'ora circa, si svolgeranno a partire dalle 12. Il primo appuntamento del ciclo Un caffè con Punto Europa, sul tema Il pacchetto "Fit for 55", sfide e opportunità della legislazione dell'UE in materia di clima ed energia (venerdì 14 gennaio) avrà come ospite Gianluca Pischedda, incaricato Clima,

