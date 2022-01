I dubbi di Jessica Selassiè su Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: “non so se continuerà!” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Jessica Selassiè delusa da Soleil Sorge dopo le offese di Katia Ricciarelli. Ecco le taglienti dichiarazioni della gieffina Durante un momento di confronto con Federica Calemme, Jessica Selassiè torna a parlare di Katia Ricciarelli e di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane tra lei, la sorella Lulù e il soprano di casa GF Vip. Jessica spiega alla compagna d’avventura che ha sempre cercato di essere d’aiuto in casa e che, anche nei riguardi di Soleil, si è sempre dimostrata leale tentando in tutti i modi di instaurare con l’influencer un rapporto di reciproco rispetto. “Katia ci ha offeso pesantemente” afferma la principessa e fa chiarezza anche sulla ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)delusa dadopo le offese di. Ecco le taglienti dichiarazioni della gieffina Durante un momento di confronto con Federica Calemme,torna a parlare die di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane tra lei, la sorella Lulù e il soprano di casa GF Vip.spiega alla compagna d’avventura che ha sempre cercato di essere d’aiuto in casa e che, anche nei riguardi di, si è sempre dimostrata leale tentando in tutti i modi di instaurare con l’influencer un rapporto di reciproco rispetto. “ci ha offeso pesantemente” afferma la principessa e fa chiarezza anche sulla ...

