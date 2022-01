Hub vaccinali nelle scuole, Turi (Uil Scuola): “Bianchi arriva in ritardo, ma meglio tardi che mai” (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Bianchi arriva in ritardo ma meglio tardi che mai. La proposta sugli hub vaccinali nelle scuole noi la stiamo facendo da due anni ma è rimasta inascoltata. L'avevamo chiesta per i lavoratori ma va bene anche per gli studenti. I presidi sanitari nelle scuole rispondono ad una esigenza di dare sicurezza che al momento non è percepita''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) "inmache mai. La proposta sugli hubnoi la stiamo facendo da due anni ma è rimasta inascoltata. L'avevamo chiesta per i lavoratori ma va bene anche per gli studenti. I presidi sanitaririspondono ad una esigenza di dare sicurezza che al momento non è percepita''. L'articolo .

Advertising

ItaliaViva : Io sulla scuola sto con Draghi, non con De Luca: se si tengono aperti i luoghi di aggregazione e poi si chiude la s… - lombebop : @ItaliaViva @matteorenzi Cialtroni da quattro soldi, in due anni non hanno fatto niente per la scuola. Niente. Ades… - simone_frosini : RT @ItaliaViva: Io sulla scuola sto con Draghi, non con De Luca: se si tengono aperti i luoghi di aggregazione e poi si chiude la scuola, p… - MasputPutzu : Piace ad Alessandria l’idea degli hub vaccinali nelle scuole: “Così aiutiamo le famiglie” #hub #scuole #alessandria… - marcomix80 : RT @ItaliaViva: Io sulla scuola sto con Draghi, non con De Luca: se si tengono aperti i luoghi di aggregazione e poi si chiude la scuola, p… -