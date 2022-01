House Of Gucci, Lady Gaga: "Sul set ero inseguita dalle mosche, me le mandava Patrizia Reggiani" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lady Gaga ha parlato apertamente del fatto che sul set di House Of Gucci veniva spesso tormentata da uno sciame di mosche: 'Me le mandava Patrizia Reggiani'. Lady Gaga era più che felice di lasciare andare il ruolo di Patrizia Reggiani al termine delle riprese di House of Gucci, specialmente a causa di un "dispettoso" sciame di mosche. L'attrice e musicista statunitense ha trascorso più di un anno nei panni del personaggio della famigerata socialite e pian piano si è convinta che Patrizia la stesse "maledicendo". Gaga ha spiegato che verso la fine delle riprese ha iniziato ad essere perseguitata da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha parlato apertamente del fatto che sul set diOfveniva spesso tormentata da uno sciame di: 'Me le'.era più che felice di lasciare andare il ruolo dial termine delle riprese diof, specialmente a causa di un "dispettoso" sciame di. L'attrice e musicista statunitense ha trascorso più di un anno nei panni del personaggio della famigerata socialite e pian piano si è convinta chela stesse "maledicendo".ha spiegato che verso la fine delle riprese ha iniziato ad essere perseguitata da ...

Advertising

vickysauan : @saintmaili Intentando ver house of gucci decentemente - cinemaniaco_fb : ?????????????? House Of Gucci, Lady Gaga: 'Sul set ero inseguita dalle mosche, me le mandava Patrizia Reggiani'… - gabygirlbeauty : daria de tudo pra estar no cinema assistindo house of Gucci AAAAA?????? - boomalexs : La psicologa ha stroncato House of Gucci ma ha molto apprezzato Gaga - gagalisa_ : House of Gucci ali -