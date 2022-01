Hillary Clinton, la perdente, nuova idea dei democratici Usa per la Casa Bianca (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembra incredibile, ma non è uno scherzo. Qualcuno in America sta iniziando a ventilare l’ipotesi di una candidatura presidenziale di Hillary Clinton nel 2024. Ad esprimersi in tal senso, è stato soprattutto un recente editoriale apparso sul Wall Street Journal. “Hillary Clinton si trova già in una posizione vantaggiosa per diventare la candidata democratica del 2024”, si legge nell’articolo. “È una figura nazionale esperta che è più giovane del signor Biden e può offrire un approccio diverso da quello disorganizzato e impopolare che il partito sta attualmente adottando”. In particolare, secondo questa analisi, l’ex first lady potrebbe essere avvantaggiata da un’eventuale (e non certo improbabile) catastrofe del Partito democratico alle elezioni di metà mandato che si terranno il prossimo novembre. Attenzione: il ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembra incredibile, ma non è uno scherzo. Qualcuno in America sta iniziando a ventilare l’ipotesi di una candidatura presidenziale dinel 2024. Ad esprimersi in tal senso, è stato soprattutto un recente editoriale apparso sul Wall Street Journal. “si trova già in una posizione vantaggiosa per diventare la candidata democratica del 2024”, si legge nell’articolo. “È una figura nazionale esperta che è più giovane del signor Biden e può offrire un approccio diverso da quello disorganizzato e impopolare che il partito sta attualmente adottando”. In particolare, secondo questa analisi, l’ex first lady potrebbe essere avvantaggiata da un’eventuale (e non certo improbabile) catastrofe del Partito democratico alle elezioni di metà mandato che si terranno il prossimo novembre. Attenzione: il ...

