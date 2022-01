High Crimes-Crimini di Stato | il dramma dell' avvocatessa ferita che si fa seguire fino alla fine

(Di giovedì 13 gennaio 2022)DIRaimovie ore 21.10. Con Ashley Judd, Morgan Freeman e Jim Caviezel. Regia di Carl Franklin. Produzione USA 2002. Durata: 1 ora e 55 LA TRAMA Una belladi San Francisco, famosa perchè vince tutte le cause si ritrova un processo che la coinvolge direttamente: il marito . ex ufficiale dei marines (l'attore è Jim Caviezel, il Cristo di Mel Gibson) è accusato di aver massacrato dei civili durante una missione in San Salvador. La moglie naturalmente lo crede innocente e parte in quarta colla difesa. Nel processo segna subito un punto: il marito sottopostomacchinaa verità supera brillantemente la prova. Causa già vinta? Eh no, arriva qualche imprevisto.. PERCHÈ VEDERLO Perché Ashley Judd era una di quelle rare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : High Crimes

Dituttounpop

... Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il tabaccaio di Vienna, L'ultimo boyscout, Una famiglia perfetta, Robin Hood, Jakob il bugiardo, Tutte contro lui, Dragon,- Crimini di stato, ......30 - Sarah la Ragazza di Avetrana (Prima Tv) Nove - ORE 21:25 - Tutte contro lui - The Other Woman (Film) Rai 4 - ORE 21:10 - Dragon 2011 (Film) Rai Movie - ORE 21:10- Crimini di stato ...I film da vedere stasera in tv: oggi, 13 gennaio 2022, va in onda High Crimes - Crimini di stato su Rai Movie in prima serata alle 21.10 ...Stasera in tv, giovedì 13 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «High Crimes - Crimini di stato» del 2002. Film thriller e ...