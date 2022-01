Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Aziende Helbiz espande la sua offerta di veicoli elettrici grazie alla partnership con Wheels - ITALICOM1 : RT @PrimaCommunica2: #Aziende Helbiz espande la sua offerta di veicoli elettrici grazie alla partnership con Wheels - PrimaCommunica2 : #Aziende Helbiz espande la sua offerta di veicoli elettrici grazie alla partnership con Wheels - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Helbiz espande la sua offerta di veicoli elettrici grazie alla partnership con Wheels: Helbiz (… -

Ultime Notizie dalla rete : Helbiz espande

QN Motori

Le parole di Will Sowers, Direttore degli Affari Pubblici di Wheels 'La partnership tra Wheels eè una scelta naturale. Con la loro implementazione di tecnologie come i selfie di verifica del ...intanto si lancia in nuove sfide commerciali. A partire dall'inizio del prossimo anno, infatti, oltre ad essere disponibili per lo sharing, i suoi monopattini saranno disponibili anche per la ...Helbiz ha annunciato la sottoscrizione di una nuova partnership con Wheels, una piattaforma di mobilità elettrica condivisa, proprietaria di una tecnologia che vede l’integrazione del casco sul mezzo.Con il sistema Oracle Micros Simphony Point of Sale, la milanese Helbiz Kitchen realizza una gestione ottimale degli ordini e può progettare la propria espansione all’estero.