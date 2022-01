Harry Potter e la camera dei segreti: stasera su Italia1 il secondo film della saga (Di giovedì 13 gennaio 2022) stasera su Italia1 alle 21:20 torna l'appuntamento con le avventure di Hogwarts grazie a Harry Potter e la camera dei segreti, il secondo film della saga. Continua, stasera su Italia1 alle 21:20 con Harry Potter e la camera dei segreti, l'ormai imperdibile maratona annuale che Mediaset dedica al maghetto più famoso del mondo, cominciata la scorsa settimana con buoni risultati in fatto di ascolti. Tratto dal romanzo omonimo della saga creata da J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti ci riporta ad Hogwarts, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)sualle 21:20 torna l'appuntamento con le avventure di Hogwarts grazie ae ladei, il. Continua,sualle 21:20 cone ladei, l'ormai imperdibile maratona annuale che Mediaset dedica al maghetto più famoso del mondo, cominciata la scorsa settimana con buoni risultati in fatto di ascolti. Tratto dal romanzo omonimocreata da J.K. Rowling,e ladeici riporta ad Hogwarts, la ...

