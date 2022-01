Haaland, il Manchester City si aggiunge alla corsa: è una richiesta di Guardiola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si allunga la lista delle pretendenti di Erling Haaland. Stando a quanto riporta “As” dalla Spagna, l’attaccante del Borussia Dortmund sarebbe una precisa richiesta di Pep Guardiola che ha chiesto al Manchester City un tentativo per il giovane bomber norvegese. Ma Haaland sembra aver già dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di dare priorità al Real Madrid perchè sogna di giocare coi blancos nella prossima stagione, magari in coppia con Kylian Mbappè, altro grande obiettivo di Florentino Perez, in scadenza col Paris Saint Germain. Per prendere entrambi, però, il Real vuole liberarsi degli ingaggi pesanti: su tutti Bale, Marcelo e Isco, tutti in scadenza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si allunga la lista delle pretendenti di Erling. Stando a quanto riporta “As” dSpagna, l’attaccante del Borussia Dortmund sarebbe una precisadi Pepche ha chiesto alun tentativo per il giovane bomber norvegese. Masembra aver già dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di dare priorità al Real Madrid perchè sogna di giocare coi blancos nella prossima stagione, magari in coppia con Kylian Mbappè, altro grande obiettivo di Florentino Perez, in scadenza col Paris Saint Germain. Per prendere entrambi, però, il Real vuole liberarsi degli ingaggi pesanti: su tutti Bale, Marcelo e Isco, tutti in scadenza. SportFace.

