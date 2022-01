Gualtieri proroga l’apertura della discarica di Albano: proteste dei cittadini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gualtieri proroga l’apertura della discarica di Albano: e la protesta dei comitati imperversa. Il sindaco di Roma con un’ordinanza ha esteso al 15 luglio 2022 l’apertura dell’impianto, chiuso nel 2016 a seguito di un incendio che ne aveva distrutto il Tmb collegato, e poi rimesso in funzione nell’esate del 2021 da Virginia Raggi, tra le proteste dei sindaci dei comuni dell’ex provincia. La firma di Gualtieri dispone anche che la società Ecoambiente, titolare dell’impianto, fornisca un report mensile con l’indicazione della capacità residua della discarica, così da consentire un monitoraggio del volume residuo dell’invaso deputato ad accogliere i rifiuti della Capitale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022)di: e la protesta dei comitati imperversa. Il sindaco di Roma con un’ordinanza ha esteso al 15 luglio 2022dell’impianto, chiuso nel 2016 a seguito di un incendio che ne aveva distrutto il Tmb collegato, e poi rimesso in funzione nell’esate del 2021 da Virginia Raggi, tra ledei sindaci dei comuni dell’ex provincia. La firma didispone anche che la società Ecoambiente, titolare dell’impianto, fornisca un report mensile con l’indicazionecapacità residua, così da consentire un monitoraggio del volume residuo dell’invaso deputato ad accogliere i rifiutiCapitale ...

Advertising

italiaserait : Gualtieri proroga l’apertura della discarica di Albano: proteste dei cittadini - agoralazio : Discarica Albano, Assotutela:”Da Gualtieri e Zingaretti incomprensibile proroga ordinanza” - Gabri_Benci : RT @universumvici: Le storture di una provincia che non c'è più: Il sindaco di Roma, come presidente di provincia non eletto da nessuno con… - vienegiututto : RT @universumvici: Le storture di una provincia che non c'è più: Il sindaco di Roma, come presidente di provincia non eletto da nessuno con… - umanesimo : RT @universumvici: Le storture di una provincia che non c'è più: Il sindaco di Roma, come presidente di provincia non eletto da nessuno con… -