Green pass Covid, in arrivo eccezioni all’obbligo: i luoghi in cui si potrà entrare senza certificato verde (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nello spettro dell’obbligo di Green pass – che dal prossimo 1° febbraio scatterà per entrare in uffici pubblici, posta, banca e negozi – sarebbero previste eccezioni. In arrivo, secondo le ultime indiscrezioni, il Dpcm contenente il dettaglio dei luoghi e dei servizi a cui si potrà accedere senza certificato verde (base o rafforzato). Una novità che dovrebbe sbarcare nel piano anti Covid tra poche ore. Green pass, in arrivo eccezioni all’obbligo di certificato verde Il Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) contenente le eccezioni ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nello spettro dell’obbligo di– che dal prossimo 1° febbraio scatterà perin uffici pubblici, posta, banca e negozi – sarebbero previste. In, secondo le ultime indiscrezioni, il Dpcm contenente il dettaglio deie dei servizi a cui siaccedere(base o rafforzato). Una novità che dovrebbe sbarcare nel piano antitra poche ore., indiIl Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) contenente le...

Advertising

AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - NicolaPorro : ?? Fermi tutti: abbiamo #greenpass, super green pass, quarantene, isolamenti, regole, regoline... e poi? Poi esce la… - il_Bistrot : RT @ItaliaaTavola: Nuovo decreto Covid: Green pass al bar, ma non al supermercato - Italia a Tavola - italexit9 : RT @ImolaOggi: ??Covid, obbligo green pass: nuovo Dpcm in arrivo (il governo dei migliori... dilettanti allo sbaraglio) -