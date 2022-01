Gravina: 'protocollo covid riconosce le responsabilità dello sport' (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Il nuovo protocollo covid approvato in Stato - Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È un protocollo che ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Il nuovoapprovato in Stato - Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È unche ...

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Gravina ??? 'Auspichiamo che non si debba giocare a porte chiuse' ?? 'Non ci saranno deroghe al pr… - StraNotizie : Gravina: 'Protocollo covid riconosce le responsabilità dello sport' - TV7Benevento : Gravina: 'protocollo covid riconosce le responsabilità dello sport'... - TV7Benevento : Covid: Gravina, ‘protocollo frutto lavoro con Governo e Regioni, riconosce responsabilità sport’... - mr_kubra : RT @marifcinter: Protocollo Covid, da decidere la soglia dei giocatori su cui calcolare il 35%. Rosa dei 25 o allargata. Gravina: 'Non ci… -