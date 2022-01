Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: «Mi ha deluso, è la sua natura» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maria Teresa Ruta ha instaurato un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi all’interno della casa del GF Vip 5, ma durante il periodo finale il loro legame ha iniziato a vacillare. Qualcosa a un certo punto si è spezzato e oggi i due ex gieffini non si sentono nemmeno più; la nota conduttrice ha di recente... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha instaurato un bellissimo rapporto conall’interno della casa del GF Vip 5, ma durante il periodo finale il loro legame ha iniziato a vacillare. Qualcosa a un certo punto si è spezzato e oggi i due ex gieffini non si sentono nemmeno più; la nota conduttrice ha di recente...

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - zazoomblog : Grande Fratello Vip Giacomo Urtis fidanzato con un uomo molto famoso: «Poi è finito in carcere» chi è? - #Grande… - dAC196810 : @giu_acmilan Ah non conosco non sapevo nemmeno facessero ancora sto grande fratello -