Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey: la serie Apple TV+ con Samuel L. Jackson ha una data di uscita (Di giovedì 13 gennaio 2022) Svelata la data di uscita de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie limitata Apple Original con il candidato all'Oscar Samuel L. Jackson in arrivo su Apple TV+. Apple TV+ ha svelato oggi la data di uscita de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie limitata prodotta e interpretata dal candidato all'Oscar Samuel L. Jackson e basata sull'acclamato romanzo dell'autore di best-seller Walter Mosley, che ha curato l'adattamento per lo schermo ed è anche produttore esecutivo. L'avvincente serie di sei episodi

