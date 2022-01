Giuntoli: «Rinnovo Mertens? Ne parleremo a fine stagione, ora dobbiamo pensare al presente» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Sul Rinnovo di Mertens: «Ci siederemo con lui a fine anno, ora dobbiamo pensare al presente, la squadra sta riuscendo bene a reagire, dobbiamo continuare così» Allora possiamo dire che ci sarà un Rinnovo? «Possiamo dire che ne parleremo alla fine». Quale altro reparto va rinforzato? «Ci sentiamo completi in tutti i reparti, anche Ghoulam sta tornando in forma, dobbiamo sempre rispettare il bilancio e restiamo vigili qualora ci fossero occasioni giuste per noi». Chi toglierebbe alla Fiorentina stasera e perché? «Si tratta di un’ottima squadra, il valore aggiunto è il loro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Suldi: «Ci siederemo con lui aanno, oraal, la squadra sta riuscendo bene a reagire,continuare così» Allora possiamo dire che ci sarà un? «Possiamo dire che nealla». Quale altro reparto va rinforzato? «Ci sentiamo completi in tutti i reparti, anche Ghoulam sta tornando in forma,sempre rispettare il bilancio e restiamo vigili qualora ci fossero occasioni giuste per noi». Chi toglierebbe alla Fiorentina stasera e perché? «Si tratta di un’ottima squadra, il valore aggiunto è il loro ...

