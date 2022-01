Giovanna Civitillo chiarisce le sue parole a Domenica In: “Ho scelto di dedicarmi ad altro” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha atteso qualche giorno prima di rispondere a chi ha frainteso le sue parole. Giovanna Civitillo è dispiaciuta perché non tutti hanno compreso le sue confidenze a Domenica In. Era facile fraintendere perché Giovanna ha raccontato che a suo figlio non piaceva vederla ballare, che Josè non glielo permette, aggiungendo poi gli occhi lucidi quando assiste alla fine di uno spettacolo perché gli applausi sono per lei il momento più emozionante. La Civitillo non ha mai detto che qualcuno le ha chiesto di non ballare più ed è su questo che torna perché ripete, cosa ben chiara durante l’intervista, che lei ha scelto di non ballare più e di dedicarsi al suo sogno più grande, la famiglia. Giovanna Civitillo: “Qualcuno ha frainteso le mie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha atteso qualche giorno prima di rispondere a chi ha frainteso le sueè dispiaciuta perché non tutti hanno compreso le sue confidenze aIn. Era facile fraintendere perchéha raccontato che a suo figlio non piaceva vederla ballare, che Josè non glielo permette, aggiungendo poi gli occhi lucidi quando assiste alla fine di uno spettacolo perché gli applausi sono per lei il momento più emozionante. Lanon ha mai detto che qualcuno le ha chiesto di non ballare più ed è su questo che torna perché ripete, cosa ben chiara durante l’intervista, che lei hadi non ballare più e di dedicarsi al suo sogno più grande, la famiglia.: “Qualcuno ha frainteso le mie ...

