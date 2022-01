Ginevra Pisani, che fine ha fatto la professoressa? Dopo “L’Eredità” è cambiato tutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai Uno, ha detto addio a Ginevra Pisani. Ma che fine avrà fatto la storica sexy-professoressa? Ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, modella e influencer, Ginevra Pisani è stata per molto tempo la professoressa delL’Eredità, il noto game show di Rai Uno. Napoletana, giovanissima, fidanzata con l’attore Alessio Vassallo, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai Uno, ha detto addio a. Ma cheavràla storica sexy-? Ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, modella e influencer,è stata per molto tempo ladel, il noto game show di Rai Uno. Napoletana, giovanissima, fidanzata con l’attore Alessio Vassallo, L'articolo proviene da YesLife.it.

Alessia38014305 : @pisani_ginevra ciao Ginevra quando mi rispondi - infoitcultura : “L’Eredità”, Ginevra Pisani e il retroscena sul programma: “Cosa c’è dietro” - infoitcultura : L'Eredità, bomba di Ginevra Pisani: 'Cosa c'è dietro a quello che vedete in tv', la bordata dell'ex sexy-professore… - ParliamoDiNews : L`Eredità, bomba di Ginevra Pisani: `Cosa c`è dietro a quello che vedete in tv`, la bordata dell`ex sexy-professore… - zazoomblog : Cosa cè dietro a quello che vedete in tv. LEredità bordata di Ginevra Pisani; dallex sexy-prof una pesantissima ver… -