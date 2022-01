Gimbe: in 7 giorni 1,2 milioni di casi Covid, +31% ricoveri, +20% intensive (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un milione e duecentomila contagi registrati in sette giorni. È in questo numero l’impatto dell’ondata di Omicron in Italia, nei dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. A cui corrisponde una crescente pressione sugli ospedali: i ricoveri sono aumentati sia in area medica (+32,2%) sia in terapia intensiva (+20,5%). Quello che viene poi evidenziato è che sono ancora in aumento gli ingressi in rianimazione e i ricoveri con sintomi: 17.067 contro i 12.912 della prima settimana di gennaio. Ma a crescere del 35,4% sono anche i decessi. Nella settimana dal 5 all?11 gennaio si rileva inoltre un aumento del 49% dei nuovi casi di Covid-19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana prima. In forte crescita sono anche i casi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un milione e duecentomila contagi registrati in sette. È in questo numero l’impatto dell’ondata di Omicron in Italia, nei dati del monitoraggio settimanale della Fondazione. A cui corrisponde una crescente pressione sugli ospedali: isono aumentati sia in area medica (+32,2%) sia in terapia intensiva (+20,5%). Quello che viene poi evidenziato è che sono ancora in aumento gli ingressi in rianimazione e icon sintomi: 17.067 contro i 12.912 della prima settimana di gennaio. Ma a crescere del 35,4% sono anche i decessi. Nella settimana dal 5 all?11 gennaio si rileva inoltre un aumento del 49% dei nuovidi-19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana prima. In forte crescita sono anche i...

