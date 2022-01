Gianni Letta: "Ero amico del padre di Sassoli, ha cominciato con me come giornalista" (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Un ricordo caro su Sassoli riguarda il suo periodo giornalistico. Ero amico di suo padre, un giornalista. Un giorno mi disse: ho questo ragazzo con la passione del giornalismo. Sassoli ha iniziato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Un ricordo caro suriguarda il suo periodo giornalistico. Erodi suo, un. Un giorno mi disse: ho questo ragazzo con la passione del giornalismo.ha iniziato ...

