Giacomo Urtis rivela di essere stato con un uomo famoso che è finito in carcere (Di giovedì 13 gennaio 2022) La rivelazione di Giacomo Urtis In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Giacomo Urtis. Inaspettatamente infatti il chirurgo, mentre chiacchierava con Barù, ha fatto delle confessioni sulla sua vita sentimentale che non sono passate inosservate. Giacomo infatti ha raccontato che in passato è stato con un uomo molto famoso che era L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lazione diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è. Inaspettatamente infatti il chirurgo, mentre chiacchierava con Barù, ha fatto delle confessioni sulla sua vita sentimentale che non sono passate inosservate.infatti ha raccontato che in passato ècon unmoltoche era L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - itsmc17 : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP - tinamartinareal : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP - lucabelly13 : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP - zazoomblog : “Io il famoso la moglie”. Giacomo Urtis rivelazione bomba: “Poi lo hanno arrestato”. È lui? - #famoso #moglie”.… -