Giacomo Urtis ha avuto una relazione con Fabrizio Corona? La reazione dell’imprenditore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha stupito qualcuno, ha lasciato indifferenti altri, fa discutere molti. Lache ci sarebbe stata traè persino maggiorenne, per cui alla fine dei conti, non fa più rumore di quello che dovrebbe, anche se nella casa del Grande Fratello VIP 6, ieri sera, si è scatenato il caos quando il chirurgo si è fatto scappare questa rivelazione! Stando a quanto ha raccontato, questa storia risale proprio ai primi anni del matrimonio tra Nina Moric e, parliamo di quasi 20 anni fa.( sempre che siala persona in questione) si sarebbe conosciuti in aeroporto e da lì sarebbe iniziata la ...

.push({});ieri sera al Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto un flirt con un uomo famoso, con le braccia tatuate, che è stato sposato e che in passato è stato in carcere. Un identikit ...Fabrizio Corona risponde aIeri sera, dentro la casa del Grande Fratello Vip ,ha confessato di aver avuto una lunga storia con un uomo molto famoso, che all'epoca era sposato e che è anche stato in ...Giacomo Urtis , il chirurgo plastico dei vip concorrente del Grande fratello in coppia con Valeria Marini, ha fatto una rivelazione choc. Mentre ...Qualche ora fa Giacomo Urtis ha fatto delle rivelazioni all'interno della Casa in merito alla sua vita sentimentale. Nello specifico il chir ...