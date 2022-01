Giacomo Urtis choc | è stato con un uomo famoso e svela i dettagli | “Finito in carcere | ma è uscito”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non soltanto Jessica Selassié, al GF Vip ancheha avuto una relazione segreta con unmolto. Il chirurgo dei vip ultimamente si sta scordando di essere circondato dalle telecamere (come quando ha parlato dei presunti regali da 30.000€ ricevuti da Miriana Trevisan) e infatti anche ieri notte ha fatto una confessione sul suo privato. Mentre stava preparando uno spuntino notturno con Barù,ha rivelato di essereinsieme ad unmolto conosciuto in Italia. Il gieffino ha fornito anche diversi, il personaggio misterioso pare siasposato tanti anni fa e poi sembra siain, ma che adesso sia. Un ultimo indizio: il ...