GF Vip | Soleil Sorge perde il titolo di preferita | le reazioni

A grande sorpresa Soleil Sorge non è più la preferita del pubblico, tra i concorrenti in corsa al Gf vip, e a soffiarle la corona è la new-entry nel reality, Nathaly Caldonazzo. La notizia giunge alla nuova diretta del gioco dei vip e, intanto, desta stupore generale, sia dentro che fuori la Casa, oltre che del dispiacere in Soleil. Nel gruppo dei vip c'è in particolare chi esulta, come la nemica giurata di Soleil, Miriana Trevisan, e i telespettatori si dividono tra le reazioni più disparate in rete, dove non mancano consensi per la nuova rivelazione Nathalie.

