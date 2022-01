GF VIP, Soleil e Manila mettono in imbarazzo Jessica: prima il seno e poi il dubbio su chi la possa sposare (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al GF Vip hanno fatto indignare molto i fan di Jessica i commenti che Soleil e Manila Nazzaro hanno fatto sulla princess, presa in giro sul suo seno e su chi potrebbe sposarla. Ma cosa avranno mai detto le due concorrenti del reality show per fare arrabbiare i telespettatori? LEGGI ANCHE:– GF VIP, Jessica stuzzica Barù con il massaggio: cosa gli chiede di non fare I commenti di Manila Nazzaro e Soleil Sorge su Jessica Selassié non sono piaciuti affatto ai telespettatori del GF Vip, che sul web hanno risposto indignati. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalySoleil, Manila e il commento su chi potrebbe sposare Jessica Selassié Andiamo con ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al GF Vip hanno fatto indignare molto i fan dii commenti cheNazzaro hanno fatto sulla princess, presa in giro sul suoe su chi potrebbe sposarla. Ma cosa avranno mai detto le due concorrenti del reality show per fare arrabbiare i telespettatori? LEGGI ANCHE:– GF VIP,stuzzica Barù con il massaggio: cosa gli chiede di non fare I commenti diNazzaro eSorge suSelassié non sono piaciuti affatto ai telespettatori del GF Vip, che sul web hanno risposto indignati. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italye il commento su chi potrebbeSelassié Andiamo con ...

