GF Vip Katia Ricciarelli furiosa con Barù e Davide Silvestri: “Vi tiro uno schiaffo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata una lite della quale è protagonista Katia Ricciarelli. Stavolta la soprano si è scagliata duramente contro Davide Silvestri e Barù, coi quali fino ad ora era sempre andata d’accordo. La Ricciarelli non ha gradito il termine “vecchietta” con cui è stata apostrofata per scherzo ed è sbottata in malo modo. GF Vip, Federica chiude definitivamente con Gianmaria: lui scoppia a piangere Nuova delusione amorosa per Gianmaria Antinolfi, che dopo il "palo" di Sophie Codegoni ora incassa quello di Federica Calemme GF Vip 6, nella Casa lite tra Katia Ricciarelli, Barù e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata una lite della quale è protagonista. Stavolta la soprano si è scagliata duramente contro, coi quali fino ad ora era sempre andata d’accordo. Lanon ha gradito il termine “vecchietta” con cui è stata apostrofata per scherzo ed è sbottata in malo modo. GF Vip, Federica chiude definitivamente con Gianmaria: lui scoppia a piangere Nuova delusione amorosa per Gianmaria Antinolfi, che dopo il "palo" di Sophie Codegoni ora incassa quello di Federica Calemme GF Vip 6, nella Casa lite trae ...

