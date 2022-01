GF Vip | Gianmaria Antinolfi piange e Katia Ricciarelli se la ride

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 gennaio 2022)vive una nuova crisi al Gf vip, dal momento che apprende da Federica Calemme che la loro frequentazione appena avviata già barcolla, il che divide l’opinione dell’occhio pubblico dentro e fuori la Casa, conche iril campano. Il motivo della crisi? In un confronto tra i due gieffini, la modella non nasconde all’imprenditore di non riuscire a non pensare ad un altro uomo che l’attende fuori dal reality, il che scatena una dura reazione dicon tanto di lacrime. Ma, intanto, tra i coinquilini,lo burla a suon di risate, non riuscendo a credere alle sue lacrime alla luce del penultimo flirt del napoletano con Sophie Codegoni, potendo contare sul sostegno dell’ex storica di ...