GF Vip | Giacomo Urtis | “A letto con il Vip italiano mentre la moglie ci guardava” Spunta il nome | ecco chi è

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scoop dial Gf Vip: “Acon un vip e la, è stato in carcere”. Scottanti verità nella casa del Gf Vip. Nell'occhio del ciclone ci entra di nuovo Fabrizio Corona. Quello che per mesi è stato definito il burattinaio che muove le fila dei personaggi all'interno del reality stavolta torna protagonista nel loft di Ciecittà per una liason presunta. Ci si può credere o meno ma pare che il re dei paparazzi abbia avuto una relazione con. È stato proprio il chirurgo dei vip a dirlo. Il racconto della storia "clandestina" arriva come un fulmine nella casa più spiata d'Italia. Gf Vip, lo scoop diIeri sera infatti durante una chiacchierata con Barù,...