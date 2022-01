GF Vip, botta e risposta al veleno tra Barù e Katia Ricciarelli: lei: “sono 4 mesi che …” e lui risponde e la asfalta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma anche fuori, una delle concorrenti più discusse è sicuramente Katia Ricciarelli. La celebre cantante lirica infatti ha attirato a se parecchie polemiche ed è entrata in disaccordo con molti dei concorrenti presenti nella casa. E proprio nelle scorse ore uno degli ultimi concorrenti entrati all’interno del GF Vip ovvero Barù ha risposto ad una battuta della Ricciarelli e le sue parole sono apparse a molti come un vero e proprio attacco. Katia Ricciarelli al centro di numerose critiche Ogni giorno sempre di più Katia Ricciarelli si trova al centro di numerose critiche e polemiche. A non piacere ai telespettatori, ma anche a tanti inquilini della casa, sono molti suoi ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma anche fuori, una delle concorrenti più discusse è sicuramente. La celebre cantante lirica infatti ha attirato a se parecchie polemiche ed è entrata in disaccordo con molti dei concorrenti presenti nella casa. E proprio nelle scorse ore uno degli ultimi concorrenti entrati all’interno del GF Vip ovveroha risposto ad una battuta dellae le sue paroleapparse a molti come un vero e proprio attacco.al centro di numerose critiche Ogni giorno sempre di piùsi trova al centro di numerose critiche e polemiche. A non piacere ai telespettatori, ma anche a tanti inquilini della casa,molti suoi ...

Advertising

infoitcultura : Sondaggio Grande Fratello Vip stasera: ribaltone clamoroso. Che botta per Soleil - Giornaleditalia : #grandefratellosoleilsorge Sondaggio Grande Fratello Vip stasera: ribaltone clamoroso. Che botta per Soleil - Giornaleditalia : #grandefratellosoleilsorge Gf Vip sondaggio televoto stasera: ribaltone clamoroso. Che botta per Soleil -