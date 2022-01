GF Vip | bomba di Giacomo Urtis | è stato con un uomo famoso finito in carcere | chi è?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In queste oreal centro della bufera sul web per aver fatto una confessione spiazzante sulla sua vita privata. Il chirurgo, durante una chiacchierata notturna con Barù nella cucina del Grande Fratello Vip, ha rivelato di esserefidanzato con unmolto, dagli evidenti tatuaggi sulle braccia e che poi èin. Di chi si tratterà? Le confessioni intime diPian piano anche i concorrenti del GF Vip arrivati in un secondo momento stanno cominciando a tirare fuori degli aspetti privati della loro vita di cui nessuno era a conoscenza. A sganciare delle vere e proprie bombe è. Il concorrente ...