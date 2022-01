GF VIP, Barù senza freni su Katia: “Hai parlato abbastanza” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella casa del GF VIP Barù con la sua ironia e pacatezza sta sfidando l’autorità di Katia Ricciarelli: ecco le L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella casa del GF VIPcon la sua ironia e pacatezza sta sfidando l’autorità diRicciarelli: ecco le L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

ilovegossip5 : Cmq lì dentro non vogliono che jess e Baru stiano insieme...sento proprio la cattiveria che aleggia in quella casa… - Deliberatament1 : @gf_vip_news Pare che Davide a Barù, scherzando, hanno chiamato la Ricciarelli 'vecchietta' e lei si è offese a mor… - MondoTV241 : GF Vip, Barù se la prende ancora una volta con gli autori 'Qui stanno tutti svestiti e se la prendono con me' poi s… - Spettegulesss1 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Aldo Montano svela se tornerà mai amico di Alex Belli e cosa ne pensa davvero della storia tra Manuel Bortuzzo e Lu… - ParliamoDiNews : GF Vip, Barù voce del popolo: così gela la Ricciarelli. La reazione di Katia #barù #voce #popolo #così #gela… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Barù Jessica e Barù a un passo dal massaggio/ Lui sconsolato:'Mamma mia, come sono finito' Jessica Selassiè e Barù nuova ship in arrivo? Prosegue la ship 'Jerù'. Jessica Selassiè e Barù (alias di Gherardo Gaetani D'Aquila D'Aragona) sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello VIP e ogni momento è buono per far scoppiare il primo bacio. Nelle scorse ore i due hanno ...

Barù attratto anche dagli uomini? "Mai dire mai, i gay mi trascinavano nelle dark room" .push({}); Appena entrato al GF Vip Barù durante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo ha detto di essere fluido: " Dici che tutti gli uomini stanno passando all'altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la puntata di lunedì prossimo leggo.it Jessica Selassiè enuova ship in arrivo? Prosegue la ship 'Jerù'. Jessica Selassiè e(alias di Gherardo Gaetani D'Aquila D'Aragona) sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratelloe ogni momento è buono per far scoppiare il primo bacio. Nelle scorse ore i due hanno ....push({}); Appena entrato al GFdurante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo ha detto di essere fluido: " Dici che tutti gli uomini stanno passando all'altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo ...