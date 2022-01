Gf Vip 6, sulla Casa vola un aereo per Lulù Selassié e contro il razzismo: la reazione di Katia Ricciarelli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un aereo per Lulù Selassié ha sorvolato pochi minuti fa la Casa del Grande Fratello Vip 6. Per la princess, un importante messaggio di solidarietà da parte dei suoi fan: Lulù, tutta Italia con te. No al razzismo. La frase è un chiaro riferimento alle vicende che negli ultimi giorni hanno visto protagonista proprio la sorella di Jessica e Clarissa contro Katia Ricciarelli. La cantante, infatti, ha avuto delle uscite decisamente infelici, sottolineate (ma secondo alcuni non abbastanza) anche da Alfonso Signorini in una delle ultime puntate del reality. Eppure, le scuse reciproche tra la Selassié e la Ricciarelli sembrano essere durate giusto il tempo di un battito di ciglia. Questo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unperha sorto pochi minuti fa ladel Grande Fratello Vip 6. Per la princess, un importante messaggio di solidarietà da parte dei suoi fan:, tutta Italia con te. No al. La frase è un chiaro riferimento alle vicende che negli ultimi giorni hanno visto protagonista proprio la sorella di Jessica e Clarissa. La cantante, infatti, ha avuto delle uscite decisamente infelici, sottolineate (ma secondo alcuni non abbastanza) anche da Alfonso Signorini in una delle ultime puntate del reality. Eppure, le scuse reciproche tra lae lasembrano essere durate giusto il tempo di un battito di ciglia. Questo ...

