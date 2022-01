Gf Vip 6 | Katia Ricciarelli infuriata con Davide Silvestri e Barù Gaetani | “Queste cose fanno male”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nervi tesi all’interno della Casa del Gf Vip 6.si è sentita molto toccata dalle parole die Barú, che l’hanno apostrofata “vecchietta”. La cantante lirica ha affrontato i due concorrenti: Tu mi hai detto vecchietta e lui ha ribadito?ducato, questa non te la perdono. Adesso faccio finta di niente ma non te la perdono. Siete perfidi, non vi ho mai detto niente di offensivo.ha capito di aver fatto rimanerelae si è scusato, maha reagito così: No, non le voglio le scuse, perché non puoi chiedere scusa ridendo. Io sono offesa. Fatalità io ho più anni di voi ma me ne vanto. Tu non devi scherzare con me, è come se io dicessi che sei un nano....