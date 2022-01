Gf Vip 6 | Giacomo Urtis parla della relazione con un vip famosissimo | “È l’amore della mia vita | è finito in carcere ma ci sono sempre stato per lui”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 13 gennaio 2022)si è lasciato andare a delle rivelazioni inedite che nonsfuggite al popolo del web. Il chirurgo dei vip, unico concorrente insieme a Valeria Marini, si è ritrovato are con Sophie Codegoni e Barú, confidandosi sulla suasentimentale. Sophie Codegoni ha subito capito di chi sisse e ha commentato così: Lui mi diceche ti adora e ti ha conosciuto in aeroporto e ti ha portato a Milano. Amore ma sto male. Quando venivi a cena vedevo che vi baciavate ma lo sai noi tutti ci baciamo in bocca. Lui midi te benissimo, dice che avete un rapporto pazzesco. Vedevo i vostri baci quando venivi a cena lì.ha speso delle parole importanti nei confronti dell’uomo: Lui non ne ha mai fatto ...