Germania, condannato all'ergastolo il torturatore siriano fedele ad Assad: ha seviziato 4mila prigionieri e ucciso 58 persone (Di giovedì 13 gennaio 2022) È stato uno dei più spietati aguzzini fedeli al dittatore siriano Bashar al-Assad, L'inferno in terra, come viene chiamata la prigione di al-Khatib, era la sua personale macelleria. Oggi l'ex colonnello siriano Anwar Raslan, 58 anni, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale tedesco dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità. Si tratta del primo processo al mondo condotto con l'accusa di tortura nei confronti di funzionari di Stato siriani Solo tra il 2011 e il 2012, nei primi anni della rivoluzione che ha sconvolto il Paese e l'intero mondo arabo, si stima che Raslan sia stato responsabile della tortura di almeno 4mila persone, prigionieri politici o anche solo sospettati di essere parte di una rete per rovesciare ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania condannato Siria: ergastolo in Germania a ex torturatore per Assad ... accusato della morte di molti prigionieri e di migliaia di casi di tortura, è stato condannato all'ergastolo in Germania per crimini contro l'umanità. La Suprema corte regionale di Coblenza si è ...

Germania: ex colonnello intelligence Siria condannato all'ergastolo per crimini contro umanità Berlino, 13 gen 10:55 - Il tribunale di Coblenza ha condannato all'ergastolo Anwar Raslan, già colonnello del Direttorato generale per le informazioni , l'agenzia...

Germania, condannato all’ergastolo il torturatore siriano fedele ad Assad: ha seviziato 4mila… Il Fatto Quotidiano Siria, ergastolo in Germania per torturatore del regime di Assad Condannato al carcere a vita Anwar Raslan, accusato di crimini contro l’umanità. Il processo a Coblenza è il primo che vede alla sbarra un ex militare di Damasco ...

Germania, ergastolo al torturatore di Assad Anwar Aslan era accusato di complicità nei maltrattamenti brutali di almeno quattromila detenuti a Damasco e della morte di almeno 58 di loro ...

