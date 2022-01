Genova | dilagano le truffe Covid | oro in cambio di farmaci “Il bottino supera ormai il milione di euro”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una ventina di anziani contattati da un finto call center che li inganna invitandoli a contribuire per le cure di un parente malato, in realtà inesistente. Dietro i raggiri la mafia polacca, con ramificazioni in tutta Italia. Arrestato un ricettatore

Advertising

CriSStraits : RT @Miti_Vigliero: Dilagano le truffe Covid, oro incambio di farmaci. 'Il bottino supera ormai il milione di euro' - Miti_Vigliero : Dilagano le truffe Covid, oro incambio di farmaci. 'Il bottino supera ormai il milione di euro' -

Ultime Notizie dalla rete : Genova dilagano

Il Secolo XIX

- I rapporti giornalieri di polizia e carabinieri sono ormai un bollettino di guerra. E confermano come nelle festività di Natalee tutta la Liguria siano stati letteralmente bombardati dai truffatori porta a porta orchestrati dalla mafia polacca. Che con il raggiro del Covid in poche settimane hanno messo a segno una ......trovano il 2 - 2 al 50 con Petagna che manda il match ai supplementari dove i gigliaticon ... 'E - mail suicidio creata dopo morte' 13 Gennaio 2022 < div> "La Polizia Postale di...Stop a caccia, trekking e raccolta dei funghi in vari comuni di Piemonte e Liguria: l'ordinanza per limitare la diffusione della peste suina ...Diretta Milan Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Coppa Italia, squadre in campo a San Siro ...