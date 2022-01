“Gemma | sono qui per te…” UeD | clamorosa decisione del cavaliere Prima il no | poi il passo indietro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è stato un ritorno in studio facile perGalgani. Solo pochi giorni fa la dama di Torino aveva smascherato Leonardo grazie ad una misteriosa fonte che le avrebbe raccontato una serie di cose molto importanti. “Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età”. PoiGalgani continua: “Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perchégelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere ...