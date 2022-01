Gazzetta: Spalletti ha provato Tuanzebe anche in mediana, nel ruolo di Anguissa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luciano Spalletti sta sondando tutte le qualità del nuovo acquisto del Napoli, Axel Tuanzebe. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico lo ha provato anche in mediana. “Nell’allenamento di ieri lo ha provato pure in mediana. ruolo che ha ricoperto nelle giovanili del Manchester United, dove s’impara a giocare in più ruoli. E soprattutto a saper gestire il pallone. Dunque Axel ha dimostrato di poter stare anche in quella posizione. E questo consente al tecnico azzurro di avere un’opzione in più. Perché senza Anguissa il Napoli ha bisogno di fisicità in mezzo, dove Demme e Lobotka stanno facendo bene ma sotto questo profilo non sono certo il massimo. E chissà che già ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lucianosta sondando tutte le qualità del nuovo acquisto del Napoli, Axel. Ladello Sport scrive che il tecnico lo hain. “Nell’allenamento di ieri lo hapure inche ha ricoperto nelle giovanili del Mster United, dove s’impara a giocare in più ruoli. E soprattutto a saper gestire il pallone. Dunque Axel ha dimostrato di poter starein quella posizione. E questo consente al tecnico azzurro di avere un’opzione in più. Perché senzail Napoli ha bisogno di fisicità in mezzo, dove Demme e Lobotka stanno facendo bene ma sotto questo profilo non sono certo il massimo. E chissà che già ...

