Gabon, Aubameyang e Lemina negativi al Covid. Ma c’è un nuovo positivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Buona e cattiva notizia per il Gabon: tornano finalmente a disposizione Aubameyang e Lemina. C’è però un altro positivo Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina sono risultati negativi al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi. Ad annunciarlo è la Federazione del Gabon, Nazionale che ha dovuto fare a meno dei due fin qui in Coppa d’Africa contro Comore. E’ risultato positivo al tampone, invece, il ct della squadra Patrice Neveu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Buona e cattiva notizia per il: tornano finalmente a disposizione. C’è però un altroPierre-Emericke Mariosono risultatialdopo l’ultimo giro di tamponi. Ad annunciarlo è la Federazione del, Nazionale che ha dovuto fare a meno dei due fin qui in Coppa d’Africa contro Comore. E’ risultatoal tampone, invece, il ct della squadra Patrice Neveu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mbolo_bot : RT @sportface2016: #CoppadAfrica, #Aubameyang e #Lemina negativi e a disposizione per #GabonGhana - sportface2016 : #CoppadAfrica, #Aubameyang e #Lemina negativi e a disposizione per #GabonGhana - fisco24_info : Gabon: Aubameyang e Lemina si sono 'negativizzati': Avevano saltato esordio in Coppa d'Africa, positivo invece il ct - glooit : Gabon: Aubameyang e Lemina si sono 'negativizzati' leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Gabon, tornano negativi al Covid-19 Aubameyang e Lemina -