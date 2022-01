Funerali di Stato per David Sassoli, il 14 gennaio bandiere a mezz’asta a scuola in segno di lutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domani, 14 gennaio, alle ore 12 si celebrano a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i Funerali di Stato di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Nelle scuole bandiere a mezz'asta in segno di sentita e generale partecipazione al lutto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domani, 14, alle ore 12 si celebrano a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ididi, Presidente del Parlamento europeo. Nelle scuolea mezz'asta indi sentita e generale partecipazione alL'articolo .

