Fumata nera per la Caterpillar, gli operai bloccano la Statale (Di venerdì 14 gennaio 2022) È finito con duecento operai che hanno occupato la superstrada il primo incontro tra i vertici della Caterpillar e i sindacati sulla chiusura dello stabilimento di Jesi. Appreso l’esito assolutamente interlocutorio del meeting virtuale, i lavoratori, in sciopero dalle 9 del mattino, si sono piazzati per alcune ore su una delle due carreggiate della Statale 76 che collega le Marche con l’Umbria, hanno intonato cori – «Senza tregua nella lotta, il lavoro non si tocca» -, sventolato bandiere, acceso fumogeni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 gennaio 2022) È finito con duecentoche hanno occupato la superstrada il primo incontro tra i vertici dellae i sindacati sulla chiusura dello stabilimento di Jesi. Appreso l’esito assolutamente interlocutorio del meeting virtuale, i lavoratori, in sciopero dalle 9 del mattino, si sono piazzati per alcune ore su una delle due carreggiate della76 che collega le Marche con l’Umbria, hanno intonato cori – «Senza tregua nella lotta, il lavoro non si tocca» -, sventolato bandiere, acceso fumogeni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

federicopisanti : #PirasSpartaKolbe ?? parti ancora lontane, la trattativa sembra essere congelata per la distanza riguardante i bo… - MondoBN : MERCATO, Fumata nera per Digne alla Juventus - gilnar76 : Botman #Milan: fumata nera del Lille, ecco le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - IlTelegrafo : Fumata nera al tavolo regionale Palumbo, restano i licenziamenti - barinewstv : Grandi elettori per il Quirinale, in Puglia fumata nera nel centrodestra -