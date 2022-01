Francesco sotto-choc a L'Eredità, la sconcertante risposta al gioco finale: Flavio Insinna resta senza parole (Di giovedì 13 gennaio 2022) Altro giro, altra puntata de L'Eredità e altro flop alla Ghigliottina, il gioco finale del quiz campione di ascolti condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 12 gennaio, in cui al gioco finale, quello della parola misteriosa da indovinare, si è qualificato Francesco, il tutto dopo un'avvincente sfida al Triello con Sara e Martina. Francesco è arrivato al gioco finale con un montepremi potenzialmente altissimo, pari a 130mila euro. Peccato però che tagli dopo taglio sia rimasto a giocare per 16.250, cifra comunque di tutto rispetto. Dunque, ecco le parole-indizio: dolce, cromosoma, doppia, generazione e formica. Dopo il canonico minuto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Altro giro, altra puntata de L'e altro flop alla Ghigliottina, ildel quiz campione di ascolti condotto daogni sera su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 12 gennaio, in cui al, quello della parola misteriosa da indovinare, si è qualificato, il tutto dopo un'avvincente sfida al Triello con Sara e Martina.è arrivato alcon un montepremi potenzialmente altissimo, pari a 130mila euro. Peccato però che tagli dopo taglio sia rimasto a giocare per 16.250, cifra comunque di tutto rispetto. Dunque, ecco le-indizio: dolce, cromosoma, doppia, generazione e formica. Dopo il canonico minuto di ...

Advertising

cercasicasait : Appartamento in Vendita a Lecco (LC) Caleotto 160000€ | 100mq | 3 locali | CC140127211: Fai click sotto per maggio… - FrustalupiMario : RT @analistapercaso: Il 13 gennaio 2012, la nave da crociera #CostaConcordia, sotto il comando di Francesco #Schettino, urtò un gruppo di s… - analistapercaso : Il 13 gennaio 2012, la nave da crociera #CostaConcordia, sotto il comando di Francesco #Schettino, urtò un gruppo d… - Antonio02849345 : RT @Antonio02849345: @Pontifex_it Lurduso Papa Francesco il tuo Vescovo Salvatore Ligorio di Potenza mi ha tolto la casa ?? e ora vivo sotto… - Francesco_Rizz_ : RT @ideascuola: Il contagio dilaga e le persone protestano? Soluzione: basta non fornire più i dati. Per noi di @ideascuola che chiediamo… -