Francesca Donato ha detto che avrebbe denunciato Parenzo per diffamazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) "La Donato è un Re Mida al contrario. Non ti dico che cosa diventa quello che tocca l'onorevole". David Parenzo all'attacco dell'eurodeputata ex leghista Francesca Donato a L'Aria che Tira, entrambi ospiti nella puntata di oggi del programma condotto da Myrta Merlino su La7. "Fa delle profezie al contrario – aggiunge il giornalista – tutto quello che lei ha raccontato negli ultimi anni, è avvenuto esattamente al contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni". "Se avessimo lasciato all'onorevole la gestione della pandemia, non avremmo vaccini e quattro volte i numeri di contagiati che abbiamo. La signora è utilissima perché sembra un esponente del movimento americano QAnon, quello dell'assalto a Capitol Hill" aggiunge Parenzo, che per ironizzare sugli errori di valutazione di Donato ...

