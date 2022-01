Francesca Amadori licenziata dall'azienda del nonno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c'è parentela che regga: l'azienda Amadori ha licenziato Francesca Amadori, nipote del "re dei polli". Così viene chiamato Francesco Amadori, famoso imprenditore oggi 89enne, che negli anni '60 ha dato... Leggi su today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c'è parentela che regga: l'ha licenziato, nipote del "re dei polli". Così viene chiamato Francesco, famoso imprenditore oggi 89enne, che negli anni '60 ha dato...

Advertising

fanpage : 'Le regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna'. Francesca Amadori, nipote del fondatore di… - fabiospes1 : In genere i polli si tengono 28 giorni…???? - msn_italia : Francesca Amadori licenziata dall’azienda fondata dal nonno: “Regole uguali per tutti, nessuna distinzione” - romatoday : Francesca Amadori licenziata dall'azienda del nonno - giuseppe_ursino : #Meritocrazia e familismo non camminano bene insieme. Se un familiare deve lavorare in azienda deve essere più perf… -